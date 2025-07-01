Россия готова заниматься обеднением урана для Ирана

Российская сторона готова предоставить Тегерану свои возможности по обеднению урана, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такой вариант развития событий был озвучен еще при согласовании СВПД по иранской ядерной программе.

Москва готова помочь иранской стороне осуществить обеднение чересчур обогащенного Ираном урана, соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в Рио-де-Жанейро, выступая по окончании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Дипломат уточнил: ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, согласованный в 2015 году, подразумевал в том числе возможность предоставления российской стороной услуг по обеднению урана: обогащенный до слишком высокого уровня Ираном уран мог быть обеднен до уровня, при котором он мог бы использоваться на АЭС.

Лавров добавил, что после выхода Америки из СВПД Иран утратил свои обязательства по ограничению обогащения урана, но сейчас об этом снова зашла речь – именно с этим связано заявление Москвы.

"Мы просто напомнили, что у нас есть такие технологические возможности и мы готовы их предоставить, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки в Россию и возвращая энергетически обогащенный уран в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики"

– Лавров