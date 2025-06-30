Ядерную программу Ирана нельзя полностью уничтожить – МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ считает невозможным 100%-ное устранение иранской ядерной программы. Он заметил, что решить проблему можно только путем дипломатии и переговоров.

Иранская ядерная программа не может быть полностью ликвидирована. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая 7 июля на пресс-конференции в Варшаве.

Он подчеркнул, что данную проблему следует решать исключительно путем дипломатии и переговоров.

"Принимая во внимание значительный ущерб, нанесенный ядерной программе Ирана, нам все еще необходимо устойчивое решение этой проблемы. Решение не может быть военным, поскольку невозможно полностью уничтожить потенциал настолько важной страны, которая обладает технологической и промышленной базой"

– Рафаэль Гросси

Он также обратил внимание на то, что частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация.

"В каждом из возможных сценариев должно быть достигнуто дипломатическое соглашение. Частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация, нужна необходимая структура. Иначе мы будем иметь дело с очень хрупким соглашением"

– руководитель организации

Кроме того, он отметил, что сейчас стороны ведут определенные переговоры с помощью посредников.

"Мы находимся в постконфликтной фазе, мы должны ее преодолеть. Я надеюсь, что вскоре мы наберем темп и поможем в достижении соглашения"

– глава агентства

Напомним, в прошлую среду президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон, приостанавливающий взаимодействие Исламской Республики с МАГАТЭ.