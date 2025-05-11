Роспотребнадзор закрыл ряд отелей в Махачкале

В 17 отелях и гостиницах столицы Дагестана были выявлены различные нарушения. Часть из них будет закрыта по требованию Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану провело рейд по отелям и гостиницам Махачкалы: нарушения выявлены в 17 объектах республиканской столицы, рассказала пресс-служба ведомства.

"В г. Махачкале проверены 17 объектов, предоставляющих гостиничные услуги: Alhambra, Level, 4 комнаты, Alleya INN, Усадьба, Как дома 05, Alleya Resort и другие. Во всех из них наблюдаются системные нарушения"

- Управление Роспотребнадзора по Дагестану

Наиболее распространенные проблемы: нет договоров на оказание услуг с постояльцами, категории у гостиниц и медицинских книжек у работников, а также неправильная организация хранение грязного белья.

По итогам проверок Роспотребнадзор принял решение подать исковые заявления с требованием закрыть четыре гостиницы, в которых были выявлены нарушения.

Напомним, что Махачкала попала в тройку наиболее популярных морских курортов у российских туристов. Она охватила 1,5% общего объема бронирований отдыха на побережье в стране. Средняя стоимость одной ночи в отеле столицы Дагестана достигла 6 тыс рублей.