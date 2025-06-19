"Росатом" может построить первую АЭС в Индонезии

В Индонезии заинтересованы в сотрудничестве с Россией в энергетике. Росатом может принять участие в возведении первой АЭС в Индонезии, сообщил посол.

Российский посол в Джакарте Сергей Толченов рассказал о том, что с помощью Росатома в Индонезии может появиться первая атомная электростанция.

В Индонезии заинтересованы во взаимодействии с Россией в энергетической отрасли, в том числе в проектах по мирному атому, прежде всего отметил посол.

"Госкорпорация "Росатом", являющаяся мировым лидером в этой сфере, готова принять участие в создании первой АЭС на архипелаге, предложить свои наработки в неэнергетических областях применения "мирного атома"

– Сергей Толченов

Опыт и технологии РФ в атомной энергетике будут востребованы в Индонезии, подчеркнул посол в интервью РИА Новости.

Индонезия – крупнейшее в мире по населению мусульманское государство, оно расположено на архипелаге островов в Юго-Восточной Азии.