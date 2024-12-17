РФ и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Индонезия переводят отношения на новый уровень - сегодня лидеры двух стран приняли декларацию о стратегическом партнерстве.

Декларация о стратегическом партнерстве России и Индонезии была принята 19 июня президентами Владимиром Путиным и Прабово Субианто.

Индонезийский лидер совершает визит в Россию, в рамках которого принимает участие в ПМЭФ-2025. Путин отметил, что Субианто – главный зарубежный гость форума в этом году.

Сегодня Путин и Субианто провели переговоры в Стрельне. Было отмечено, что Индонезия – один из ведущих внешнеторговых партнеров РФ. Новые перспективы для развития торгового сотрудничества откроет создание зоны торговли между ЕАЭС и Индонезией, рассказал российский президент. Также он выразил радость в связи с недавним вступлением Индонезии в БРИКС.

"Россия всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Рады, что с первого января Индонезия вступила в эти права"

– Путин

У Москвы и Джакарты есть перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в планах развитие военно-технического сотрудничества. Также российская сторона открыта к сотрудничеству с Индонезией в сфере мирного атома.