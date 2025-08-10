Вестник Кавказа

РФ готовится проектировать ТЭЦ в Казахстане

"Интер РАО" готовится к сотрудничеству с Казахстаном по проектам ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. В компании ожидают решения по финансированию.

Россия может подключиться к проектам ТЭЦ в Казахстане, если будет одобрено финансирование, поведал член правления "Интер РАО" Александр Киселев. 

"При условии положительного решения в 2025 году ожидается подписание контрактов на проектирование ТЭЦ Семей и ТЭЦ Усть-Каменогорск"

– Александр Киселев 

Ранее власти Казахстана приняли решение строить ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске без участия российской стороны, так как "Интер РАО" не смог получить финансирование. В то же время власти центральноазиатской республики предусматривают сотрудничество с РФ по этим проектам, если российская компания получит средства на проведение работ.

