РФ готовится проектировать ТЭЦ в Казахстане

"Интер РАО" готовится к сотрудничеству с Казахстаном по проектам ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. В компании ожидают решения по финансированию.

Россия может подключиться к проектам ТЭЦ в Казахстане, если будет одобрено финансирование, поведал член правления "Интер РАО" Александр Киселев.

"При условии положительного решения в 2025 году ожидается подписание контрактов на проектирование ТЭЦ Семей и ТЭЦ Усть-Каменогорск"

– Александр Киселев

Ранее власти Казахстана приняли решение строить ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске без участия российской стороны, так как "Интер РАО" не смог получить финансирование. В то же время власти центральноазиатской республики предусматривают сотрудничество с РФ по этим проектам, если российская компания получит средства на проведение работ.