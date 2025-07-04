Вестник Кавказа

Казахстан установил новый рекорд по экспорту зерна

Казахстан установил новый рекорд по экспорту зерна
© Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана
Национальный зерновой оператор Казахстана "Продкорпорация" установил абсолютный рекорд по экспорту зерна, продав 1,2 миллиона тонн хлеба.

С сентября 2024-го по август 2025 года общий объем зерна, проданного Национальным зерновым оператором Казахстана компанией "Продкорпорация", превысил показатель в 1,2 млн т, сообщил сегодня на заседании общественного совета компании глава ее правления Асылхан Джувашев.

"Это наибольший объем продукции, который наша компания смогла реализовать за последние десять лет. Из указанного объема порядка 390 тыс т было направлено на отечественный рынок, еще около 360 тыс т было экспортировано напрямую, 453 тыс т отправили зарубежным покупателям через посредников-трейдеров"

- Асылхан Джувашев

Компания достигла в общем экспорте страны достигла доли в 8,9%, добавил руководитель, передает Sputnik Казахстан.

Корпорация поставляла зерно и традиционным партнерам - Китаю, странам Средней Азии, Ирану, так и на новые рынки сбыта в Марокко и Вьетнам, а также, после 5-летнего перерыва, в Азербайджан и Грузию.

На рынок вышли и новые покупатели казахского зерна - Таиланд, Мьянма и Алжир.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
595 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.