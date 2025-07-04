Казахстан установил новый рекорд по экспорту зерна

Национальный зерновой оператор Казахстана "Продкорпорация" установил абсолютный рекорд по экспорту зерна, продав 1,2 миллиона тонн хлеба.

С сентября 2024-го по август 2025 года общий объем зерна, проданного Национальным зерновым оператором Казахстана компанией "Продкорпорация", превысил показатель в 1,2 млн т, сообщил сегодня на заседании общественного совета компании глава ее правления Асылхан Джувашев.

"Это наибольший объем продукции, который наша компания смогла реализовать за последние десять лет. Из указанного объема порядка 390 тыс т было направлено на отечественный рынок, еще около 360 тыс т было экспортировано напрямую, 453 тыс т отправили зарубежным покупателям через посредников-трейдеров"

- Асылхан Джувашев

Компания достигла в общем экспорте страны достигла доли в 8,9%, добавил руководитель, передает Sputnik Казахстан.

Корпорация поставляла зерно и традиционным партнерам - Китаю, странам Средней Азии, Ирану, так и на новые рынки сбыта в Марокко и Вьетнам, а также, после 5-летнего перерыва, в Азербайджан и Грузию.

На рынок вышли и новые покупатели казахского зерна - Таиланд, Мьянма и Алжир.