Казахстан нарастил ВВП на 6,3%

Казахстан активно наращивает торговлю – только за 7 месяцев текущего 2025 года она выросла на 8,6%, внеся существенный вклад в рост валового внутреннего продукта страны.

Казахстан за семь месяцев текущего 2025 года продемонстрировал значительный рост валового внутреннего продукта – он вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в бюро национальной статистики страны.

"Производство товаров увеличилось на 8,3%, услуг – на 5,2%. При этом самыми динамичными сегментами являются транспорт, торговля и промышленность – на 6,9%"

- Нацстат Казахстана

По данным бюро национальной статистики, наибольший вклад в рост ВВП внесли транспорт и складирование (рост в 22,5%), строительство (18,5%), торговля (8,6%), а также горнодобывающая (8,5%) и обрабатывающая промышленность (6,1%), передает Sputnik Казахстан.

Наиболее высокие темпы зафиксированы в Туркестанской (34,6%), Актюбинской (25,6%), Жамбылской (13,1%) и Восточно-Казахстанской (5,9%) областях.

Заметный вклад в рост ВВП показала торговля – она выросла на 8,6%, а наибольший рост на 9,5% показала оптовая торговля зерном, удобрениями, продуктами питания, топливом и фармацевтической продукцией, отметили в ведомстве.

В промышленном производстве показатель составил 6,9%, а объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%.