Рамазан-2023: жители Азербайджана будут отдыхать четыре дня

Опубликовано: 9:42, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нерабочими днями в Азербайджане в этом году на Рамазан будут 21-24 апреля. Это связано с тем, что один из праздничных дней выпадает на субботу 22 апреля, так что он переносится на понедельник 24 апреля.

У жителей Азербайджана будет четыре выходных дня в 2023 году на праздник Рамазан.

Один из основных мусульманских праздников - Рамазан - приходится на пятницу 21 апреля и субботу 22 апреля.

Соответственно, так как 22 апреля приходится на субботу, то этот день переносится на понедельник следующей недели - на 24 апреля, которое также будет нерабочим.

В результате в 2023 году в Азербайджане нерабочие дни на праздник Рамазан - с 21 по 24 апреля.

О празднике Рамазан

Напомним, праздник Рамазан (иначе называемый Ураза-байрам, а по-арабски Ид-аль-Фитр) знаменует завершение священного месяца Рамазан, на протяжении которого, в течение 30 дней, верующие держат строгий пост. Употреблять пищу и воду в этот период можно только в темное время суток. Рамазан знаменует окончание поста, поэтому еще одно его название - праздник разговления. Держать пост в этот день запрещается.