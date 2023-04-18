Рамазан-2023: жители Азербайджана будут отдыхать четыре дня

У жителей Азербайджана будет четыре выходных дня в 2023 году на праздник Рамазан.
Один из основных мусульманских праздников - Рамазан - приходится на пятницу 21 апреля и субботу 22 апреля.
Соответственно, так как 22 апреля приходится на субботу, то этот день переносится на понедельник следующей недели - на 24 апреля, которое также будет нерабочим.
В результате в 2023 году в Азербайджане нерабочие дни на праздник Рамазан - с 21 по 24 апреля.
О празднике Рамазан
Напомним, праздник Рамазан (иначе называемый Ураза-байрам, а по-арабски Ид-аль-Фитр) знаменует завершение священного месяца Рамазан, на протяжении которого, в течение 30 дней, верующие держат строгий пост. Употреблять пищу и воду в этот период можно только в темное время суток. Рамазан знаменует окончание поста, поэтому еще одно его название - праздник разговления. Держать пост в этот день запрещается.