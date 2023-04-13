Когда будет Ураза-байрам в 2023 году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До одного из главных праздников мусульман - Ид-аль-Фитр, или Ураза-байрам - остаются считанные дни. Он ознаменует окончание месяца Рамадан, во время которого представители ислама держат строгий пост, отказываясь от еды и питья в дневное время суток.

Праздник Ураза-байрам для мусульманина - это в первую очередь прощание с днями священного поста, когда человек занимается с совершенствованием своего морального духа, познанием мироздания и самого себя. В этот день верующие после праздничной молитвы спешат поздравить своих братьев и сестер, идут в гости или приглашают к себе на праздничное застолье.

Когда Ураза-байрам будет в России в 2023 году

Поскольку Исламский мир тесно связан с лунным календарем, то дата празднования Ураза-байрам, сдвигаясь на 11 дней, меняется каждый год. В этом году Ид-аль-Фитр будет праздноваться на закате в ночь на пятницу 21 апреля.

Однако Праздник разговения не ограничивается одним днем, так как походы в гости, веселые традиционные мероприятия с участием детей продолжаются несколько дней. В ряде российских регионов, где среди населения преобладают представители ислама, помимо дня празднования, даются и дополнительные выходные дни. А в некоторых странах Ураза-байрам может длиться и целую неделю.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда праздник отметят в Турции и Азербайджане

В Азербайджане праздновать Ураза-байрам, или же, как его называют азербайджанцы, Рамазан-байрамы, в этом году будут 4 дня. Помимо самих дней празднования, которые установлены правительством на 21 и 22 апреля, выходным днем объявлен и понедельник 24 апреля, поскольку 22 апреля выпадает на субботу. Таким образом, помимо самого дня Уразы, азербайджанцы отдохнут 22, 23 и 24 апреля.

В Турции в этом году Ураза-байрам продлится три дня. Кроме пятницы 21 апреля, жители этой страны смогут поздравить своих родных и близких в выходные 22 и 23 апреля. Сам праздник завершится в понедельник 24 апреля, в полночь.

Как отдыхают в России на Ураза-байрам

В странах Исламского мира дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам объявлены выходными, причем, как правило, руководство стран дает дополнительные дни для отдыха.

В России отдельные выходные во время религиозных праздников вводят региональные власти. Уже известно, что 21 апреля этого года объявлен выходным днем в субъектах, большая часть населения которых исповедует ислам:

Дагестан,

Адыгея,

Чечня,

Ингушетия,

Карачаево-Черкесия,

Кабардино-Балкария,

Крым,

Татарстан,

Башкирия.

Однако руководство республик не ограничивается одним днем и дает жителям дополнительные выходные на Ид-аль-Фитр. Так, в Ингушетии, помимо пятницы 21 апреля выходной день назначен и на четверг 20 апреля. Столько же дней будут праздновать Уразу и жители Чеченской Республики.