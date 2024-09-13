Как Махачкала отпразднует свой день рождения?

В Махачкале ко Дню города пройдет ряд мероприятий. Жителей и гостей столицы ожидают флешмобы, зарядка с олимпийскими чемпионами и праздничный концерт.

Для жителей и гостей Махачкалы в честь Дня города подготовили развлекательную программу, которая будет состоять из спортивных мероприятий и флешмобов.

В текущем году Махачкала отпразднует свое 167-летие 22 сентября. Рано утром на центральной городской площади запустят воздушный шар с баннером «Махачкала-167».

Там же через несколько часов пройдет спортивная зарядка, в ней примут участие олимпийские чемпионы. Участники попытаются побить рекорд России. Там же запланирован флешмоб «Махачкала 167».

Помимо этого, в этот день состоится торжественная церемония открытия сквера на территории Вузовского озера, расположенного по улице Магомеда Гаджиева.

Кроме того, с 20 по 22 сентября будут открыты городские ярмарки. Завершится День города праздничным концертом, начало которого запланировано на 17:00.