Вестник Кавказа

Как Махачкала отпразднует свой день рождения?

Как Махачкала отпразднует свой день рождения?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале ко Дню города пройдет ряд мероприятий. Жителей и гостей столицы ожидают флешмобы, зарядка с олимпийскими чемпионами и праздничный концерт.

Для жителей и гостей Махачкалы в честь Дня города подготовили развлекательную программу, которая будет состоять из спортивных мероприятий и флешмобов.

В текущем году Махачкала отпразднует свое 167-летие 22 сентября. Рано утром на центральной городской площади запустят воздушный шар с баннером «Махачкала-167».

Там же через несколько часов пройдет спортивная зарядка, в ней примут участие олимпийские чемпионы. Участники попытаются побить рекорд России. Там же запланирован флешмоб «Махачкала 167».

Помимо этого, в этот день состоится торжественная церемония открытия сквера на территории Вузовского озера, расположенного по улице Магомеда Гаджиева.

Кроме того, с 20 по 22 сентября будут открыты городские ярмарки. Завершится День города праздничным концертом, начало которого запланировано на 17:00.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зарядка с участием чемпионов состоится в Махачкале

Зарядка с участием чемпионов состоится в Махачкале

Реликвии пророка Мухаммеда выставили на показ в Кизилюрте

Реликвии пророка Мухаммеда выставили на показ в Кизилюрте

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть

Подробности кредитных махинаций в дагестанском филиале Россельхозбанка

Подробности кредитных махинаций в дагестанском филиале Россельхозбанка

Зажигательной лезгинкой порадует Махачкалу фестиваль

Зажигательной лезгинкой порадует Махачкалу фестиваль

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Автоавария на трассе &quot;Кавказ&quot; лишила жизни женщину

Автоавария на трассе "Кавказ" лишила жизни женщину

Меликов назначил силовика министром природы Дагестана

Меликов назначил силовика министром природы Дагестана

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Первая школа креативных индустрий открылась в Дагестане

Первая школа креативных индустрий открылась в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы