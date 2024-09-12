Вестник Кавказа

Зарядка с участием чемпионов состоится в Махачкале

Зарядка с участием чемпионов состоится в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Олимпийские чемпионы проведут утреннюю зарядку в столице Дагестана. Спортивное мероприятие пройдет в преддверии Дня города.

На центральной площади Махачкалы 22 сентября пройдет массовая зарядка с участием олимпийских чемпионов, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Спортивное мероприятие состоится в преддверии Дня города. Участники смогут зарегистрироваться с 8:00 мск. Им также выпадет возможность стать обладателями призов и подарков.

Помимо этого, в рамках зарядки на специально установленных площадках запланированы соревнования по бадминтону, теннису и стритболу. Кроме того, запланированы флешмобы.

Власти столицы Дагестана отметили, что проведение таких спортивных мероприятий способствуют единению и дружбе между жителями Махачкалы.

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