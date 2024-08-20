Пашинян получил поздравления с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин сегодня направил поздравительное послание премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики, в котором заявил: армяно-российские союзнические отношения отвечают коренным интересам двух народов, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Дальнейшее развитие российско-армянских дружественных и союзнических отношений, а также конструктивное сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, соответствуют коренным интересам наших народов"
- Владимир Путин
Также российский лидер пожелал армянскому премьеру здоровья и успехов, а народу Армении - счастья и благополучия.
Также поздравительное послание Пашиняну направил глава российского правительства Михаил Мишустин.
"Уверен, что расширение двустороннего сотрудничества и многостороннего конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Армения"
- Михаил Мишустин
Напомним, ранее армянский премьер опять заявил о необходимости создания новой Конституции страны, отметив, что в данный момент говорится не столько о тексте, сколько о методе создания и принятия Конституции. Армении нужна новая Конституция, которую народ считает созданной и принятой им самим, считает написанное там соответствующим своим представлениям о созданном им государстве и об отношениях между людьми и гражданами в этом государстве, отметил глава правительства, подчеркнув, что сегодня армянский народ считает действующую Конституцию созданной и введенной правящей элитой, а не гражданами страны.