Грузия отмечает Успение Пресвятой Богородицы

В Грузии сегодня выходной, и посвящен он празднику Успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба - в Грузии это государственный праздник, он отмечается сегодня православными всего мира.

Сегодня в Грузии большой праздник, который отмечается православными всего мира - праздник Успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба по-грузински.

Это один из самых почитаемых праздников в православии, один из 12 великих церковных праздников, но для Грузии он особенно важен - считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы, и ее правительство сделало этот день выходным для всего населения, передает Sputnik Грузия.

Во всех действующих церквях страны пройдут праздничные службы, в ходе которых священнослужители расскажут прихожанам о праведной кончине (Успению) Божией Матери.

Событие безусловно печальное, как и любой уход из жизни, однако православная церковь отмечает в нем и светлые нотки: именно в этот день Богородица соединилась на небесах со своим сыном, принявшим мученическую смерть за все человечество.

Напомним, согласно церковному преданию, в этот день все апостолы Иисуса, которые проповедовали по всему миру, собрались в Иерусалиме, чтобы проводить в последний путь Деву Марию.