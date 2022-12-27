Работу ЖКХ в Северной Осетии проконтролирует оперштаб

Оперштаб по работе ЖКХ и повышение штата снегоуборщиков будут следить за чистотой улиц и дворов с Северной Осетии на период новогодних праздников. Все службы ЖКХ работают в режиме повышенной готовности.

Все службы ЖКХ республики переведены в режим повышенной готовности в связи с наступающими новогодними каникулами. Об этом заявил глава региона.

Также он отметил, что в республике контролировать работу ЖКХ в этот период будет специально созданный на это время Оперштаб.

«В период новогодних праздников в Северной Осетии будет работать оперштаб по обеспечению безаварийной работы коммунальных служб и энергоснабжающих организаций. Все службы жилищно-коммунального комплекса республики переведены в режим повышенной готовности. В профильном ведомстве создан график дежурств руководства МинЖКХ на эти дни»

– Сергей Меняйло

Кроме того, он отметил, что значительно был увеличен штат работающих в республике снегоуборочных машин и коммунальщиков, они будут работать в круглосуточном режиме