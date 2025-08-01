Вестник Кавказа

Путин встретился с врио губернатора Ростовской области

Путин встретился с врио губернатора Ростовской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ростовской области.

Российский лидер Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, информирует пресс-служба Кремля. 

Глава государства и руководитель региона затронули социально-экономический спектр вопросов. Юрий Слюсарь осветил ситуацию в промышленности и аграрном секторе. 

В фокусе внимания также оказались ситуация в региональной медицине и меры поддержки участников СВО.  

Ранее Слюсарь сообщил о завершении сбора зерновых. По словам врио главы региона, в этом году объем урожая сократился на четверть.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
530 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.