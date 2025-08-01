Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ростовской области.
Российский лидер Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, информирует пресс-служба Кремля.
Глава государства и руководитель региона затронули социально-экономический спектр вопросов. Юрий Слюсарь осветил ситуацию в промышленности и аграрном секторе.
В фокусе внимания также оказались ситуация в региональной медицине и меры поддержки участников СВО.
Ранее Слюсарь сообщил о завершении сбора зерновых. По словам врио главы региона, в этом году объем урожая сократился на четверть.