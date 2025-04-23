Вестник Кавказа

Путин поздравил руководителей стран СНГ с Днем Победы

Путин поздравил руководителей стран СНГ с Днем Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин поздравил руководителей и народы стран СНГ с Днем Победы. Он отметил, что хранить заветы поколения победителей является священным долгом.

Российский президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы руководителям стран СНГ, а также главам Абхазии, Южной Осетии и Израиля по случаю 80-летия Победы.

Глава государства отметил, что в странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые мужественно сражались с нацистами и трудились в тылу.

Российский лидер подчеркнул, что бережно хранить заветы поколения победителей является священным долгом. Он призвал пресекать попытки исказить историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками.

В посланиях Путин передал поздравления и слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженникам тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Президент также обратился к народам Грузии и Молдавии. Он призвал сохранить завещанные добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению общее историческое наследие и посеять рознь между народами.

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