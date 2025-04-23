Вестник Кавказа

Владимир Путин сердечно поздравил Ильхама Алиева с 80-летним юбилеем Великой Победы

Владимир Путин и Ильхам Алиев
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Администрация президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева опубликовала личные поздравления президента РФ Владимира Путина азербайджанскому коллеге, жителям республики и ее ветеранам в связи с наступающим восьмидесятилетием Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву официальное письмо с поздравлениями по случаю грядущего 80-летнего юбилея Великой Победы, общей для всех народов СССР, вместе боровшихся против нацистской угрозы в годы Великой Отечественной войны.

"Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджанской Республики. Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне"

– Владимир Путин

Письмо Путина опубликовано сегодня днем на официальном сайте президента Азербайджанской Республики. В нем подчеркивается, что жители России, Азербайджана и других стран, совместно добившихся Великой Победы, в день восьмидесятилетия этого исторического события отдадут дань памяти воинам-освободителям и труженикам тыла, не пожалевших ни сил, ни своих жизней для разгрома фашизма.

"Уверен, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, укрепленные в те непростые годы, и впредь будут служить надежной основой развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Азербайджаном"

– Владимир Путин

Также российский лидер высказал в письме искреннюю благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Азербайджанской Республике, поздравил их с грядущим юбилеем Великой Победы и пожелал им здоровья и мирной жизни.

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