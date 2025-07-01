Вестник Кавказа

Путин обсудил с Жапаровым саммит на Аляске

Путин обсудил с Жапаровым саммит на Аляске
© Фото: пресс-служба президента России
Путин и Жапаров обсудили состоявшийся на Аляске саммит лидеров РФ и США.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. Стороны обсудили прошедший на Аляске саммит президентов РФ и США, передает пресс-служба офиса Жапарова. 

"Кыргызстан, как страна, расположенная в центре Евразии и активно участвующая в деятельности региональных интеграционных объединений, придает исключительно важное значение укреплению стабильности в регионе и подтверждает готовность к сотрудничеству с Российской Федерацией в интересах устойчивого развития"

– Садыр Жапаров

Жапаров подчеркнул, что встреча на Аляске имела важное значение в контексте мировой политики. По словам главы Кыргызстана, саммит лидеров РФ и США позволит снизить глобальную напряженность, а также найти пути решения украинского кризиса. 

Москва и Бишкек продолжат контакты по вопросам региональной и мировой политики.

