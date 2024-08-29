Президент Кыргызстана совершит визит в Россию

Садыр Жапаров приедет в Россию 2 июля. Президент Кыргызстана в ходе встречи с Владимиром Путиным обсудит двусторонние отношения.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит 2 июля рабочий визит в Россию, сообщает пресс-служба администрации лидера этой страны.
Отмечается, что во время своей поездки руководитель республики проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
В ходе двусторонних переговоров президенты России и Кыргызстана обсудят вопросы сотрудничества Москвы и Бишкека, в том числе в торгово-экономической и других сферах.