Вестник Кавказа

Президент Кыргызстана совершит визит в Россию

Президент Кыргызстана совершит визит в Россию
© Фото: правительство Казахстана
Садыр Жапаров приедет в Россию 2 июля. Президент Кыргызстана в ходе встречи с Владимиром Путиным обсудит двусторонние отношения.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит 2 июля рабочий визит в Россию, сообщает пресс-служба администрации лидера этой страны.

Отмечается, что во время своей поездки руководитель республики проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

В ходе двусторонних переговоров президенты России и Кыргызстана обсудят вопросы сотрудничества Москвы и Бишкека, в том числе в торгово-экономической и других сферах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
500 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.