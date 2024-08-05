Сергей Лавров встретился с президентом и главой МИД Кыргызстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречи с лидером Кыргызстана Жапаровым и коллегой Кулубаевым.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в рамках встречи стороны обсудили партнерство по ряду направлений, отметив важность евразийской интеграции. Также глава российской дипломатии провел переговоры с лидером центральноазиатской республики Садыром Жапаровым.

"Серьезное внимание было уделено процессам евразийской интеграции. Условлено углублять координацию подходов в ООН и на других многосторонних площадках к решению ключевых международных проблем, вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности"

– МИД России

Москва выступила за готовность оказать поддержку Кыргызстану, который председательствует в ОДКБ и будет председательствовать в ШОС в следующем году.

Напомним, что в Кыргызстане сейчас проходит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.