Вестник Кавказа

Сергей Лавров встретился с президентом и главой МИД Кыргызстана

Сергей Лавров встретился с президентом и главой МИД Кыргызстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречи с лидером Кыргызстана Жапаровым и коллегой Кулубаевым.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в рамках встречи стороны обсудили партнерство по ряду направлений, отметив важность евразийской интеграции. Также глава российской дипломатии провел переговоры с лидером центральноазиатской республики Садыром Жапаровым. 

"Серьезное внимание было уделено процессам евразийской интеграции. Условлено углублять координацию подходов в ООН и на других многосторонних площадках к решению ключевых международных проблем, вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности"

– МИД России 

Москва выступила за готовность оказать поддержку Кыргызстану, который председательствует в ОДКБ и будет председательствовать в ШОС в следующем году. 

Напомним, что в Кыргызстане сейчас проходит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.

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