Бишкек ожидает участия президента РФ в заседании ОДКБ

Осенью в Бишкеке состоится заседание Совета ОДКБ. Власти Кыргызстана ожидают участия президента России Владимира Путина в мероприятии.
Кыргызстан ожидает участия президента РФ Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет осенью в Бишкеке, рассказал глава кыргызского МИД Жээнбек Кулубаев по итогам встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.
"Ожидаем участия главы российского государства в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью текущего года"
- Жээнбек Кулубаев
Он добавил, что власти страны также ожидают приезд в Бишкек председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Напомним, что Сергей Лавров находится с официальным визитом в Кыргызстане.