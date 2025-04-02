Вестник Кавказа

Бишкек ожидает участия президента РФ в заседании ОДКБ

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Осенью в Бишкеке состоится заседание Совета ОДКБ. Власти Кыргызстана ожидают участия президента России Владимира Путина в мероприятии.

Кыргызстан ожидает участия президента РФ Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет осенью в Бишкеке, рассказал глава кыргызского МИД Жээнбек Кулубаев по итогам встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

"Ожидаем участия главы российского государства в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью текущего года"

- Жээнбек Кулубаев

Он добавил, что власти страны также ожидают приезд в Бишкек председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Напомним, что Сергей Лавров находится с официальным визитом в Кыргызстане.

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