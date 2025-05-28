Вестник Кавказа

Мирзоян заявил, что Армения не оплатила взнос в ОДКБ за 2024 год

Мирзоян заявил, что Армения не оплатила взнос в ОДКБ за 2024 год
© Фото: сайт МИД Армении
Глава дипломатии Армении Мирзоян сообщил, что Ереван не внес плату за членство в ОДКБ, объяснив решение заморозкой участия в организации.

Ереван не внес взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за 2024 год, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян. 

"В связи с заморозкой нашего участия в ОДКБ Армения не оплатила членский взнос в эту организацию в 2024 году"

– Арарат Мирзоян 

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал, что Армения не выходила из организации, а поставила членство на паузу. По его словам, решение о дальнейших перспективах участия Еревана в организации является прерогативой властей страны. 

Напомним, что заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил возможных мерах в отношении Армении, если Ереван до конца этого года не внесет плату в бюджет ОДКБ.

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