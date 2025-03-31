В ОДКБ одобрили план военного сотрудничества до 2030 года

Главы оборонных ведомств государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласовали план сотрудничества в военной сфере на 2026-230 годы, поведали в пресс-службе Минобороны Кыргызстана.
"В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен "План развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы"
– Минобороны Кыргызстана
Сообщается, что стороны обсудили перспективы развития коллективных сил организации, которые должны успешно справляться с военными угрозами в зоне ответственности ОДКБ.
В заседании приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны России Андрей Белоусов, руководители и представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.