Вестник Кавказа

В ОДКБ одобрили план военного сотрудничества до 2030 года

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Министры оборон стран ОДКБ согласовали планы сотрудничества на ближайшие пять лет.

Главы оборонных ведомств государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласовали план сотрудничества в военной сфере на 2026-230 годы, поведали в пресс-службе Минобороны Кыргызстана. 

"В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен "План развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы"

– Минобороны Кыргызстана

Сообщается, что стороны обсудили перспективы развития коллективных сил организации, которые должны успешно справляться с военными угрозами в зоне ответственности ОДКБ. 

В заседании приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны России Андрей Белоусов, руководители и представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

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