Генсек ОДКБ высказался о контактах РФ и США

Диалог Москвы и Вашингтона вызывает осторожный оптимизм у генсека ОДКБ Тасмагамбетова. Он уверен, что контакты двух стран приведут к снижению напряженности в Евразии.

Контакты России и США вызывают осторожный оптимизм, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке.

"Идет политико-дипломатический диалог России и Соединенных Штатов Америки, который вызывает осторожный оптимизм"

- Имангали Тасмагамбетов

Он передал, что важен сам факт диалога двух стран с точки зрения "нормализации военно-политической обстановки в мире", и выразил уверенность в будущем снижении напряженности в разных регионах Евразии, включая зону ответственности ОДКБ.

Напомним, что заседание Совета ПА ОДКБ проходит в Бишкеке – столице Кыргязстана, которая являет страной-председателем в организации в 2025 году. Совет проводит глава Госдумы Вячеслав Володин, который также возглавляет ПА ОДКБ.