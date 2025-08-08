ПСЖ впервые завоевал Суперкубок УЕФА

Французский ПСЖ обыграл в серии послематчевых пенальти английский "Тоттенхэм" и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Основное время матча закончилось вничью 2:2.

Вечером 13 августа в итальянском городе Удине состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались французский ПСЖ и английский "Тоттенхэмом".

Счет на 39-й минуте открыл защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен. На 48-й минуте защитник Кристиан Ромеро удвоил преимущество английской команды. На 85-й минуте полузащитник парижан Ли Кан Ин сократил отставание в счете, а на 94-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш восстановил статус-кво.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ПСЖ.

Это первая победа в Суперкубке для клуба из Франции.