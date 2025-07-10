Сборная России по футболу впервые сыграет с Боливией

Российские футболисты ближайшей осенью сыграют с командой Боливии. Это будет их первая официальная встреча в истории, она пройдет в столице России.

Сборная России по футболу сыграет через несколько месяцев в Москве с командой Боливии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах российской сборной в соцсетях.

Игра пройдет 14 октября.

В настоящее время Боливия находится на 78-м месте в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что 4 сентября российские футболисты сыграют с Иорданией, а 7 сентября – с Катаром. В октябре подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном. Встреча пройдет 10 октября.