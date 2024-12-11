Вестник Кавказа

Россия сохранила 35-ю строчку в рейтинге ФИФА

Россия сохранила 35-ю строчку в рейтинге ФИФА
© Фото: соцсети сборной России по футболу
Сборная России осталась на 35-месте в рейтинге ФИФА. Лидерство сохраняет Аргентина. Грузия поднялась на одну позицию и расположилась на 67-й строчке.

Российская футбольная сборная в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 35-й строчке, новая версия опубликована на официальном портале организации.

Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Аргентина. В тройку лучших команд списка вошли Испания и Франция. В топ-5 оказались Англия и Бразилия.

Грузинская национальная команда улучшила свои позиции. Подопечные Вилли Саньоля поднялись на одну строчку в рейтинге и расположились на 67-м месте.

Сборная Армении потеряла 3 позиции и опустилась на 105-е место. Азербайджанская команда тоже потеряла 3 позиции и сейчас находится на 122-й строчке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
645 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.