Россия сохранила 35-ю строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 35-месте в рейтинге ФИФА. Лидерство сохраняет Аргентина. Грузия поднялась на одну позицию и расположилась на 67-й строчке.
Российская футбольная сборная в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 35-й строчке, новая версия опубликована на официальном портале организации.
Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Аргентина. В тройку лучших команд списка вошли Испания и Франция. В топ-5 оказались Англия и Бразилия.
Грузинская национальная команда улучшила свои позиции. Подопечные Вилли Саньоля поднялись на одну строчку в рейтинге и расположились на 67-м месте.
Сборная Армении потеряла 3 позиции и опустилась на 105-е место. Азербайджанская команда тоже потеряла 3 позиции и сейчас находится на 122-й строчке.