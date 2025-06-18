Вестник Кавказа

Сборная России по футболу может сыграть с Катаром в Дохе

Сборная России по футболу может сыграть с Катаром в Дохе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Катар ведут переговоры о проведении товарищеского матча между футбольными сборными двух стран. Игра с большой долей вероятности пройдет ближайшей осенью.

Сборные России и Катара по футболу могут провести товарищескую встречу в сентябре. Вероятное место проведения матча – Доха.

По данным издания "Спорт-Экспресс", шансы на проведение такого матча очень велики. 

Ранее стало известно, что в октябре сборная России сыграет с командой Ирана. 

Предыдущий матч

Свой последний на данный момент товарищеский матч сборная России провели в Минске против команды Беларуси. Игра состоялась 10 июня и завершилась в пользу российской команды со счетом 4:1.

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