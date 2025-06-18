Сборная России по футболу может сыграть с Катаром в Дохе

Россия и Катар ведут переговоры о проведении товарищеского матча между футбольными сборными двух стран. Игра с большой долей вероятности пройдет ближайшей осенью.
Сборные России и Катара по футболу могут провести товарищескую встречу в сентябре. Вероятное место проведения матча – Доха.
По данным издания "Спорт-Экспресс", шансы на проведение такого матча очень велики.
Ранее стало известно, что в октябре сборная России сыграет с командой Ирана.
Предыдущий матч
Свой последний на данный момент товарищеский матч сборная России провели в Минске против команды Беларуси. Игра состоялась 10 июня и завершилась в пользу российской команды со счетом 4:1.