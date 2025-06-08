Талибы предложили сборной России сыграть в футбол

Сборная Афганистана по футболу хочет провести товарищескую встречу с национальной командой России. Об этом сообщил 18 июня замглавы Минпромторга страны Ахмадулла Захид, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами
– афганский министр
Он подчеркнул, что Афганистану нравится перспектива проведения такого матча.
"Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан"
– Ахмадулла Захид
Напомним, свой последний на данный момент матч сборная России провела 10 июня против команды Беларуси. Игра проходила в Минске и завершилась в пользу российской сборной со счетом 4:1.