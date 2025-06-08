Вестник Кавказа

Талибы предложили сборной России сыграть в футбол

Талибы предложили сборной России сыграть в футбол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Афганистане заинтересованы в проведении футбольного матча со сборной России. Вероятное место встречи – один из российских городов.

Сборная Афганистана по футболу хочет провести товарищескую встречу с национальной командой России. Об этом сообщил 18 июня замглавы Минпромторга страны Ахмадулла Захид, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами

– афганский министр

Он подчеркнул, что Афганистану нравится перспектива проведения такого матча.

"Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан"

– Ахмадулла Захид

Напомним, свой последний на данный момент матч сборная России провела 10 июня против команды Беларуси. Игра проходила в Минске и завершилась в пользу российской сборной со счетом 4:1.

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