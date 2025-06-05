Покер Гладышева принес сборной России крупную победу над Беларусью в товарищеском матче.

Сборная России по футболу разгромила национальную команду Беларуси в товарищеской игре со счетом 4:1.

Счет в матче на 21-й минуте открыл форвард московского "Динамо" Ярослав Гладышев. Для него гол стал первым в футболке российской сборной, однако на этом игрок не остановился и еще трижды поразил ворота голкипера сборной Беларуси Федора Лапоухова.

Футболисты белорусской сборной сумели отквитать один мяч на 54-й минуте усилиями Вадима Пигаса, однако ситуация в игре больше не менялась до финального свистка.

Напомним, что четырьмя днями ранее россияне сыграли вничью с нигерийцами в Москве (1:1).