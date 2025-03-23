Сборная России сыграла вничью с Нигерией

Российская сборная по футболу разошлась миром с национальной командой Нигерии. Встреча на столичной арене "Лужники" завершилась со счетом 1:1.
Игроки российской сборной открыли счет первыми: на 27-й минуте Аджайи забил в свои ворота. Однако на 71-й минуте встречи "суперорлы" отыгрались усилиями Арокадаре, воспользовавшись оплошностью голкипера россиян Матвея Сафонова, отдавшего неудачный пас игроку сборной Нигерии.
Отметим, что сборная России пропустила гол впервые с 2023 года, прервав уникальную серию из восьми "сухих" побед.
10 июня российскую сборную ожидает игра в Минске против национальной команды Беларуси.
Стоит отметить, что ФИФА и УЕФА с 2022 года отстранили сборную России от участия в официальных турнирах. Сборная страны проводит товарищеские игры.