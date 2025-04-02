Сборная России по футболу может встретиться с Ираном

Футбольные власти Ирана допустили проведение матча с национальной командой России. Игра может пройти ближайшей осенью.

Сборная Ирана по футболу может в этом году сыграть с национальной командой России. Об этом поведали в Федерации футбола Исламской Республики (FFIRI).

В пресс-службе организации отметили, что в настоящее время они находятся на финальной стадии заключения договора о матче.

Ожидается, что оформление документов состоится в скором времени, стороны практически договорились о месте и дате проведения игры.

Согласно предварительной информации, она пройдет в октябре.

Напомним, предыдущая встреча российской и иранской национальных команд состоялась весной 2023 года. В том матче, прошедшем в Тегеране, была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Свой последний на данный момент товарищеский матч российские футболисты провели в марте против команды Замбии. Победу со счетом 5:0 одержала сборная России.