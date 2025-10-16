Производство форели в Дагестане увеличили в 2,5 раза

Дагестанской форели стало больше: предприятия республики в этом году более чем в два раза нарастили производство.

Рыбоводы Дагестана резко нарастили производство форели в 2025 году, сообщает комитет по рыбному хозяйству республики.

"За 9 месяцев 2025 года выращено 995 тонн форели, что более чем в 2,4 раза превышает аналогичный показатель 2024 года (412 тонн)"

– сообщение

Всего в этом году в Дагестане будет произведено 1,3 тыс т форели, прошлогодний показатель составил 656 т, таким образом, объемы производимой форели за год возросли вдвое.

Увеличение мощностей рыбных хозяйств связано, в том числе, с реализацией инвестпроекта "Ирганайская форель".

"Активно реализуются проекты по выращиванию форели в горной части республики, что также способствует развитию туризма, досуговых комплексов и инфраструктуры (в том числе пункты питания, досуга, детские площадки, контактные зоопарки, экскурсии)"

– сообщение комитета