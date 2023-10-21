Продажи туров в Израиль рекомендовано приостановить в России

Операторам рекомендовано на время оставить реализацию путевок в Израиль и соседние государства, следует из сообщения министерства экономического развития.
"Российским туроператорам, турагентам (рекомендовано) приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки"
– ведомство
Туристам в настоящее время находящимся в регионе советуют перемещаться с осторожностью, отслеживать официальные сообщения местных властей и следовать их указаниям.
Россиянам, планирующим отдых, лучше отказаться от посещения Израиля, сектора Газа, Ливана, Иордании, указали в министерстве.
Ранее с призывом к россиянам в ближайшее время не ездить в регион выступили в МИД РФ.
Ситуация в регионе сказывается также на туристическом бизнесе Египта, отдых подешевел на треть, но роста спроса не наблюдается.