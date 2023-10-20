МИД России призвал граждан пока не ездить в Израиль и Палестину

Опубликовано: 16:49, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский МИД призывает соотечественников не посещать Израиль и Палестину в ближайшее время. Тем же, кто волею судеб оказался в этих странах, рекомендуется быть максимально осторожными.

МИД России опубликовал заявление, в котором призвал граждан страны отказаться от посещения Израиля и Палестины.

"Настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории"

– МИД РФ

Тех россиян, которые все-таки оказались в этих странах, министерство призывает проявить максимальную осторожность.

"При перемещениях по указанным странам – соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств"

– внешнеполитическое ведомство