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Израиль отзывает своих дипломатов из Турции и других стран региона

Посольство Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Израильские дипломаты покидают Турцию и другие страны региона на фоне последних событий. К настоящему времени Израиль уже отозвал персонал своих посольств из Бахрейна, Иордании, Марокко и Египта.

Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта решил отозвать своих послов и дипломатов из Турции и других стран региона. Об этом пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, соответствующее решение израильские власти приняли из соображений безопасности. К настоящему времени персонал израильских посольств уже покинул Бахрейн, Иорданию, Марокко и Египет.

Акции в поддержку Палестины

В последние несколько дней в ряде турецких городов прошли акции в поддержку Палестины. Демонстранты проходили по улицам городов с флагами и плакатами, скандируя при этом антиизраильские лозунги.

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