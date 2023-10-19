Опубликовано: 21:47, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военные в Израиле получили зеленый свет на вход в сектор Газа. Армия готовится уничтожить ХАМАС, сообщил министр Баркат.

Израильская армия готовится ко входу в сектор Газа, правительство Израиля дало согласие на проведение наземной операции в анклаве.

"Армии был дан зеленый свет. <...> Израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет, чтобы уничтожить [ХАМАС]"

– министр экономики и промышленности Нир Баркат

Баркат, который также является членом израильского Совета нацбезопасности отметил, что приоритетная задача военных - уничтожение ХАМАС, также будут приложены усилия для возвращения живыми тех, кого палестинское сопротивление держит в заложниках, передает телеканал ABC.

Призывы войти в Газу с целью ликвидации движения ХАМАС звучат в Израиле с первых дней текущего витка эскалации, в том числе к этому десять дней назад призывал оппозиционный экс-глава Минобороны Израиля, лидер партии "Наш дом – Израиль" Авигдор Либерман.