Причину ударов по Ирану озвучили в Израиле

Премьер-министр Израиля объяснил, почему еврейское государство приняло решение нанести сегодняшней ночью удары по Ирану. Он также подчеркнул, что они не остановятся на достигнутом и продолжат попытки сорвать ядерную программу ИРИ.

Целью сегодняшних ударов Израиля по Ирану были критически важные объекты его ядерной программы. Об этом в ходе экстренного телеобращения к нации заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он также акцентировал внимание на том, что Израиль продолжит добиваться того, чтобы ядерная программа Исламской Республики была сорвана.

"Израиль начал операцию "Восстающий лев", точечную военную операцию с целью устранить угрозу, которую Иран несет самому выживанию Израиля. Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется"

– глава израильского правительства

В свою очередь, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что они были вынуждены атаковать объекты в Иране, так как Исламская Республика была уже очень близка к созданию ядерного оружия.

"За последние месяцы накопленная разведывательная информация предоставила доказательства того, что иранский режим приближается к точке невозврата... Иранский режим продвигает секретный план технологического совершенствования всех частей разработки ядерного оружия"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Там отметили, что в рамках данного плана ведущие ученые-атомщики в Исламской Республике тайно разрабатывали все компоненты, которые необходимы для создания ядерного оружия.

"В последние месяцы эта программа значительно ускорилась, значительно приблизив режим к получению ядерного оружия... У Израиля не оставалось выбора"

– Армия обороны Израиля

Напомним, ВВС Израиля в ночь с четверга на пятницу нанесли удары по иранским военным и ядерным объектам. Тегеран пообещал, что не оставит эту атаку без ответа.