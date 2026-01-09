ЕС может ввести санкции против Ирана в связи с протестами

Глава евродипломатии готова инициировать новые антииранские санкции в связи с протестами в Иране и "жестоким подавлением" протестных акций.

Санкции Евросоюза против Ирана могут расшириться, следует из заявления главы евродипломатии Каи Каллас, пишет издание Die Welt.

По ее словам, ЕС уже ввел против Тегерана ряд санкций, в том числе "против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", в связи с протестами в стране европейские санкции могут быть расширены.

"И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление демонстрантов"

– Кая Каллас

По данным СМИ, Брюссель может в первую очередь ввести ограничения в отношении иранских политиков и чиновников – тех, кто ответственен за действия силовиков в отношении участников акций протеста.