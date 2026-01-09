Вестник Кавказа

В Иране объявлен трехдневный траур

Траурные свечи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранское правительство объявило в стране траур на три дня в связи с гибелью людей в ходе акций протеста. За две недели протестов в Иране погибли около 40 правоохранителей.

В Иране объявили трехдневный национальный траур в память о погибших в результате беспорядков, которые не стихают в стране с конца декабря.

Заявление руководства страны о трауре в Иране распространили в эфире государственной телерадиокомпании IRIB.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в траурной церемонии.

В ходе беспорядков в Иране погибли по разным данных от 38 до 48 местных сотрудников правоохранительных органов. Также погибли сотни участников протестных акций.

Отметим, что 12 января в Тегеране планируется провести общенациональный марш против протестов.

