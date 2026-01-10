Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Ирана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем иранского Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

Телефонный разговор секретаря СБ РФ Сергея Шойгу и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани состоялся сегодня, о нем рассказали в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами"

– пресс-служба

В сообщении также говорится, что Сергей Шойгу выразил решительное осуждение в связи с предпринятой в очередной раз попыткой внешних сил вмешаться во внутренние дела ИРИ.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ сообщил, что Москва готова развивать взаимодействие с Тегераном, так что контакты продолжатся.

Шойгу также сообщил о готовности российской стороны развивать двустороннее сотрудничество на базе подписанного 17 января прошлого года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности"

– пресс-служба