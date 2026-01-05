ЕС пригрозил Ирану усилением давления

Кая Каллас предупредила Иран о возможном ужесточении санкций. Глава евродипломатии ответила, что таким образом ЕС отреагирует на жесткое подавление протестов в Исламской Республике.

Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что ЕС может пойти на этот шаг в связи с жестким разгоном протестов, в ходе которых могли погибнуть сотни людей.

"И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление протестующих режимом"

– Кая Каллас

Она обратила внимание на то, что режим обладает опытом подавления протестов, добавив, что в Европе видят жесткую реакцию сил безопасности.

"Граждане борются за будущее, которое они сами выбирают, и рискуют всем, чтобы их услышали"

– глава евродипломатии

Напомним, масштабные акции протесты начались в Иране в конце прошлого года в связи с обвалом национальной валюты и огромной инфляцией. Демонстранты хотят добиться свержения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.