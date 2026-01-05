ЕС пригрозил Ирану усилением давления

Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Она отметила, что ЕС может пойти на этот шаг в связи с жестким разгоном протестов, в ходе которых могли погибнуть сотни людей.
"И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление протестующих режимом"
– Кая Каллас
Она обратила внимание на то, что режим обладает опытом подавления протестов, добавив, что в Европе видят жесткую реакцию сил безопасности.
"Граждане борются за будущее, которое они сами выбирают, и рискуют всем, чтобы их услышали"
– глава евродипломатии
Напомним, масштабные акции протесты начались в Иране в конце прошлого года в связи с обвалом национальной валюты и огромной инфляцией. Демонстранты хотят добиться свержения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.