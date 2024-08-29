Турецкий альпинист завоевал титул рекордсмена мира

Рекордсменом мира по числу покоренных им вершин в минувшем году стал турецкий альпинист Левент Коч – за три последних года он одолел 252 высочайших вершины планеты, в том числе Казбек, Демавенд и Шахдаг.

В 2023 году 46-летнему турецкому спортсмену покорилась 81 вершина, в 2024-м - 101 и в прошлом 2025 году - 70 вершин, что позволило ему сохранить первенство в мировом рейтинге, передает АЗЕРТАДЖ.

В послужном списке турецкого спортсмена не только такие высокие горы, как Казбек в Грузии и Демавенд в Иране, но и экспедиции на азербайджанские вершины Шахдаг и Хачадаг в Нахичевани.

"Горы Азербайджана для меня очень важны - вершины Шахдаг и Хачадаг стали для меня особенным опытом"

- Левент Коч

В арсенале турецкого покорителя гор есть высочайшие вершины Турции: горы Агры, Сюпхан и Джило, говорится в сообщении.