Черноморское побережье Ялты испытывает на прочность сильный шторм

На побережье крымской курортной Ялты сегодня вечером обрушился сильный шторм, который вызвал Балканский циклон. Волнение на Черном море достигло четырех баллов и продолжает расти.

Непогода решила испытать на прочность набережную крымской курортной Ялты: море у берегов разбушевалось, волнение составляет четыре балла и продолжает расти, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Ялту накрыло штормом, море сильно волнуется. Прошу всех, кто решил прогуляться на набережной, соблюдать осторожность"

- Янина Павленко

Накануне в Ялтинском регионе уже выпало 27 мм осадков, а на плато Ай-Петри - 65 мм, что наверняка вызовет подъем уровня воды в реках региона, добавила глава администрации.

Все экстренные службы города и МЧС переведены на работу в усиленном режиме, отметила Янина Павленко.

Ранее ГУ МЧС Крыма предупредило о прохождении Балканского циклона через территорию полуострова, отметив: циклон принесет ухудшение погоды: ветер усилится до штормового, циклон будут сопровождать обильные осадки, а температура воздуха в регионе сильно упадет.