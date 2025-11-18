Узбекистан рассчитывает на бум зиарат-туризма

Власти Узбекистана рассчитывают на протяжении ближайших двух лет в рамках программы "Умра плюс" нарастить поток туристов в страну из Малайзии и Индонезии до 100 тысяч человек – здесь они будут отмечать праздники Рамазан и Курбан.

Кабмин Узбекистана делает ставку на развитие в стране зиарат-туризма: ожидается, что в 2026–2027 годах поток туристов из Малайзии и Индонезии в рамках этого направления по программе "Умра плюс" вырастет до 100 тыс человек, говорится в соответствующем постановлении правительства страны.

Гостей из этих стран будут ждать специальные мероприятия, направленные на проведение праздников Рамазан и Курбан на территории Узбекистана, а в Малайзии и Индонезии пройдут перекрестные тематические рекламные кампании "По следам Имама Бухари" и "Проведи Рамазан в Узбекистане", передает Podrobno.uz.

В рамках новой программы будут разработаны туристические маршруты, охватывающие Ташкент, а также Самаркандскую и Бухарскую области, а в течение всего 2026 года Комитет по туризму будет предоставлять туроператорам, привлекающим туристов из Малайзии и Индонезии, субсидию в размере $100 за каждого туриста, ее финансирование будет вестись за счет средств Фонда поддержки туризма.

Программу "Умра плюс" в стране разработают в двухнедельный срок, руководить ее созданием будет заместитель премьер-министра страны Жамшид Ходжаев, к работе над ней привлеку местных туроператоров.

Также за это время Минтрансу страны совместно с МИД и Комитетом по туризму поручено обеспечить до 10 воздушных судов, для обслуживания программы, в том числе и арендованных – они будут обслуживать туристические авиамаршруты Куала-Лумпур – Самарканд – Куала-Лумпур, Куала-Лумпур – Бухара – Джидда – Куала-Лумпур, а также Джакарта – Самарканд – Джидда – Джакарта и Джакарта – Бухара – Джидда – Джакарта по приемлемым для туристов ценам.