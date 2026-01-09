Газпром впервые поставил газа больше в Китай, чем в Европу

Поставки российского газа в Китай в прошлом году, по данным Газпрома, впервые обогнали по объемам импорт газа из РФ в Европу.

Российский Газпром в 2025 году впервые поставил в Китай больше газа, чем в страны Европы, сообщили в пресс-службе Газпрома.

Так, согласно предварительным данным, в минувшем году по газопроводу "Сила Сибири" в КНР было отправлено 38,8 млрд куб м газа, что почти на четверть превышает уровень 2024 года.

"Таким образом, компания экспортировала в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья (включая Турцию)"

– Газпром

В компании также отметили, что Газпром продолжает реализовать надежные поставки газа в страны ближнего зарубежья. В прошлом году выросли объемы экспорта в Центральную Азию и на Южный Кавказ. Поставки газа из РФ в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан выросли на 22,2%, а в Грузию – на 40,4%.