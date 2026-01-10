Аракчи и Уиткофф провели контакт в выходные – СМИ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, по данным СМИ, на прошедших выходных обсудили ситуацию с протестами в Исламской Республике, а также возможную встречу.

Контакт спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся на минувших выходных, пишет портал Axios, ссылаясь на свои источники.

По его данным, иранский министр связался с американским дипломатом в выходные на фоне угроз президента Дональда Трампа использовать военную силу в отношении ИРИ. В ходе контакта стороны поговорили о возможности проведения личной встречи в ближайшие дни".

"Данный контакт, по всей видимости, был попыткой со стороны Ирана обеспечить деэскалацию с США или, как минимум, выиграть время прежде, чем Трамп отдаст приказ о каких-либо действиях"

– источники

В каком именно формате велся диалог – проводился ли телефонный разговор или Аракчи и Уиткофф обменивались текстовыми сообщениями. Ранее, при обсуждении иранской ядерной программы, они общались именно текстовыми сообщениями.