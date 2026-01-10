Вестник Кавказа

Турция контролирует безопасность на границе с Ираном – ПСР

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития, держат под контролем ситуацию на иранской границе.

Анкара наблюдает за происходящим в Иране и отслеживает ситуацию на турецко-иранской границе, такое заявление сделал официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Мы внимательно следим за ситуацией. События в Иране – чувствительная для нас тема"

– Омер Челик

Представитель ПСР констатировал, что в Иране сейчас есть сложности. В то же время, он обратил особое внимание на то, что их решением должны заниматься только сами иранские власти, так как любое вмешательство извне принесет только вред.

В ответ на вопрос о том, как руководство Турции готовится к возможному развитию событий в Исламской Республике, он пояснил, что Анкара оценивает все риски, вопросы безопасности на границе обсуждаются на высоком уровне.

"Могу сказать, что идет подготовка на высоком уровне"

– Омер Челик

