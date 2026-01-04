В Израиле заверили в безопасности для туристов

В туристическом ведомстве Израиля заявили о том, что страна абсолютно безопасна для путешественников.

Израиль можно назвать абсолютно безопасной страной для совершения туристических визитов, такое заявление сделал представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах в интервью РИА Новости.

"Посетители начинают ощущать эту безопасность еще до отправления, во время прохождения процедур проверки в аэропорту…По прибытии в страну это чувство только усиливается"

– Хасан Мадах

Он подчеркнул, что туристы могут не беспокоиться о своих детях: в Израиле нет понятия "чужих детей".

"Забота друг о друге является общей ценностью"

– Хасан Мадах

Кроме того, Мадах подчеркнул, что путешествия по Израилю можно назвать такими комфортными и безопасными, поскольку в стране присутствует атмосфера взаимной ответственности и внимательности.